"Подлинность редкой палеонтологической находки подтвердили эксперты. Зуб принадлежал ламноидной акуле, обитавшей 37 млн лет назад. У этого представителя морской фауны было от 3 до 20 рядов зубов, общая численность которых доходила до тысячи. Особенность найденной окаменелости в том, что в ней присутствует корень, что очень ценно для исследований", — рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Эдуард Мычко.

По словам ученого, сама акула была в длину около одного метра. Обитала она в эпоху эоцена, во время которого формировались хвойные леса, подарившие миру балтийский янтарь. Ламноидные акулы существуют и сейчас, но отличаются от своих древних предков и представлены меньшим числом видов, чем в геологическом прошлом.

Акулий зуб станет основой палеонтологической экспозиции в музее предприятия. Коллекция из 12 предметов, в том числе — позвонка акулы и раковины моллюсков, собрана комбинатом за последние 20 лет из находок, обнаруженных в процессе добычи балтийского янтаря.

Палеонтологическая коллекция займет свое место в музейном пространстве "Янтарная палата" (поселок Янтарный) в сентябре.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2022 года комбинат добыл 500 тонн минерала. План добычи на 2023 год составляет 630 тонн.