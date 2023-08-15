Поселение обнаружил при работе с космоснимками долины реки Урал главный хранитель музея-заповедника "Аркаим" Алексей Страхов. Оно находится в верховьях Верхнеуральского водохранилища, поэтому получило название "Верхнеуральское".

При археологической разведке в одном из шурфов был обнаружен обломок сосуда синташтинской культуры, которая была распространена в урало-казахстанской степи 4 тыс. лет назад. Также среди находок на поселении — фрагменты других керамических сосудов, кости животных, каменные орудия.

По оценкам ученых, Верхнеуральское поселение по сравнению со многими другими памятниками "Страны городов" обладает уникальной сохранностью и имеет высокий потенциал для получения новых знаний об эпохе Аркаима.

Оно также существенно расширило знания исследователей об индоевропейской культуре скотоводов и металлургов бронзового века, развивавшейся на территории Южного Урала в конце III — начале II тысячелетий до н. э.

"Населявшие это поселение люди были похожи на многих из нас. Они имели европеоидный облик и говорили на одном из индоевропейских языков. Основой их хозяйства были стада коров и овец, табуны лошадей. Их общество было весьма сложным и высокоразвитым для своего времени, в нём выделяются три группы элиты: военная, жреческая и ремесленная", — приводятся в сообщении слова исследователя эпохи Фёдора Петрова.

"Эти люди строили хорошо организованные укреплённые посёлки; их лучники и копейщики, возглавляемые военными предводителями на колесницах, контролировали значительные степные пространства; жрецы совершали сложные ритуалы, а ремесленники создавали богатую и разнообразную материальную культуру, остатки которой находят археологи в ходе своих исследований", — отметил ученый.