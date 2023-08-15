Четвертая по счету арктическая экспедиция для одаренных детей собрала более 80 школьников из 41 региона России. Эти дети — финалисты просветительских проектов госкорпорации "Росатом".

"На борту их ждет интенсивная научная работа: члены экспедиции изучат технологии, которыми обладает современная атомная отрасль. Сегодня это не только генерация электроэнергии, но и IT, аддитивные и лазерные технологии, квантовые компьютеры и многое другое", — говорится в сообщении "Атомфлота".

Рейс продлится десять дней. Вместе с детьми к полюсу отправились известные ученые, популяризаторы науки и эксперты, гроссмейстер.

Как сообщалось, на текущее лето было запланировано два рейса атомного ледокола "50 лет Победы" к Северному полюсу. Первый рейс в июле — коммерческий с туристами, второй рейс в августе — "Ледокол знаний".