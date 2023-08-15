"На юге установилась очень хорошая погода для тех, кто любит погорячее, это обычно молодежь, которая любит, когда жарко. В Краснодарском крае плюс 32 — плюс 35 градусов, даже до плюс 36 градусов. А на черноморском побережье Краснодарского края сильная жара до плюс 37 градусов", — сказал Вильфанд.

Температура воды на побережье будет плюс 25 — плюс 27 градусов.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, начнет постепенно улучшаться погода в самых густонаселенных районах азиатской части страны — Томский, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. "Там с прошлых выходных очень холодная погода — плюс 15 — плюс 20 градусов. Вот такой она и будет до четверга, и затем начнется постепенное повышение температуры, но только до нормы. Дневные температуры будут от плюс 19 до плюс 23 градусов. Нормальная летняя погода", — добавил Вильфанд.

При этом в Томской области 16 — 18 августа прогнозируются сильные дожди и ветер до 20 м/с. Аналогичная погода в Иркутской области.