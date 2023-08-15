"Работа над первым в Сочинском национальном парке паломническим маршрутом перешла в практическую плоскость. К ней привлечены эксперты в области историко-культурного наследия", — сообщил директор департамента.

По его словам, инициатива развития новых видов туризма принадлежит мэру Сочи Алексею Копайгородскому.

"На курорте развиваем новые виды туризма. Современные и средневековые храмовые комплексы нашего города доступны даже неопытным туристам. Экскурсионный паломнический маршрут пройдет по территории Сочинского национального парка и позволит сочинцам и гостям нашего города узнать об истории христианства на Западном Кавказе", — подчеркнул Ярыш.

По его словам, первая на территории нацпарка паломническая тропа соединит по кольцевому маршруту женский Троице-Георгиевский монастырь в селе Лесное, руины средневекового христианского храма Крион Нерон в его окрестностях и аллею Памяти в данном населенном пункте.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в рамках сотрудничества между Сочинской епархией и Сочинским национальным парком по организации паломнического маршрута в окрестностях села Лесного состоялся экологической субботник.

"Сочинцы провели расчистку тропы и нанесли ориентиры. Также был наведен порядок на территории памятника погибшим воинам рядом с Аллеей памяти в селе Лесное и храма Крион Нерон. Эта небольшая приходская церковь датируется 9-10 веком нашей эры. Храм сложен из плиточника методом облицовки с забутовкой. В 2009 году была проведена консервация руин храма, а позже над ним возвели крышу. Здесь проводятся молебны в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены", — рассказали в пресс-службе.

15 августа в России отмечают День археолога.