Этим летом ученые прошли по маршруту известного русского путешественника XIX века Петра Козлова. Экспедиция, посвященная его 160-летию, стартовала 26 июля из приграничного города Кяхта (Бурятия). Археологи посетили Дархан, Эрдэнэт, Булган, Мурэн и другие города вдоль Монгольского Алтая, говорится в сообщении.

Научным руководителем проекта стал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Николай Крадин, одним из идеологов — профессор кафедры истории и философии ИРНИТУ Артур Харинский. В экспедицию отправились 15 археологов, включая преподавателей Иркутского политеха.

"Мы передвигались на машинах, останавливались около интересных археологических и геологических объектов. Нам удалось сравнить описания мест известного путешественника с современным восприятием данной территории. (...) Для нас было важно проследить изменения в местах, где проходил Пётр Козлов", — цитирует пресс-служба Харинского.

В сообщении отмечается, что экспедиция обнаружила несколько археологических комплексов, самые ранние из которых относятся к периоду палеолита. Археологи нашли тесла, скребки и другие каменные орудия.

Ученых также осмотрели погребальные комплексы керексуры — это огромные каменные кольца с курганом в середине. Такие захоронения характерны для территорий Монголии, Алтая, Тувы и Забайкалья, они датируются поздним бронзовым веком.

"К бронзовому веку можно отнести и наскальные петроглифы. На них высечены горные козлы и другие животные, обитающие на этой территории. (...) Разнообразие археологических памятников подтверждает, что эта местность была заселена еще со времен палеолита", — приводит пресс-служба слова Харинского.

Археологи сделали остановку в городе Ховд, который в XVIII-XIX веках находился под контролем Империи Цин. Изучив работы Петра Козлова, исследователям удалось отыскать заброшенное здание правительственной резиденции, места расположения торговых лавок с китайским фарфором и тюрьмы.

"Серия экспедиций "По путям древних коммуникаций" позволит нам получить целостное представление о культуре и быте народов исследуемых территорий. Это поможет составить схему культурной жизни региона, начиная с бронзового века", — добавил профессор.

Отчет по экспедиции будет представлен 4 октября в Санкт-Петербурге на заседании Русского географического общества.

Следующим летом археологи ИРНИТУ, по данным пресс-службы вуза, планируют вместе с учеными монгольского Института археологии провести раскопки на северном побережье озера Хубсугул (Монголия).