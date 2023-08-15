"Сотрудники заповедника совместно с руководством комитета государственной охраны объектов культурного наследия республики провели мероприятия по сносу незаконных хозяйственных построек на территории архитектурного комплекса "Ний", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что выявленные в ходе инспекции объекты возведены в охранных зонах памятников истории и культуры.

Специалисты очистили территорию древних башен и привели её в надлежащий вид.

В музее-заповеднике напомнили, что для обеспечения сохранности уникальных сооружений в их историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер по регенерации природной среды объекта культурного наследия.

Аналогичные мероприятия по сносу незаконных построек будут проведены и на других местах расположения башен. Прежде нарушителям вручат письменные уведомления с требованием демонтировать объекты, возведенные в охранных зонах.

Архитектурный комплекс "Ний" расположен у подножья горы Цорей-Лоам, в 1,6 км южнее Пялинга.

В регионе реализуют программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В нее вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, в горном районе планируется строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с турбизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь "Эрзи", древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и многое другое.