"На прошлой неделе я побывал на озере Синявинское в поселке Янтарный, нырял и осмотрел подводный парк. Все экспонаты размещены, все прекрасно. На следующей неделе к нам прилетают ведущие подводные фотографы страны, чтобы сделать тестовое погружение и дать парку свою оценку. По итогам появится много фотографий, который станут визитной карточкой нового и необычного туристического объекта", — сказал Ермак.

По его словам, подводный парк будет открыт в ближайшее время. Объект станет привлекательным местом даже с учетом того, что дайвинг является довольно узким направлением туризма. Но в последнее время он получил активное развитие.

"Думаю, что многие гости региона нырнут к парку даже в рамках пробного и первого погружения в своей жизни. Тем более что вода в озере теплее, чем в море. Да и наши клубы дайверов обеспечат погружение желающих даже в ноябре, предоставив им так называемые сухие костюмы, — добавил Ермак.

Он напомнил, что данный проект реализуется калининградским Музеем Мирового океана при поддержке Русского географического общества, правительства области, Янтарного комбината. На дне водоема установлены интересные объекты и предметы для осмотра.

Также в рамках проекта музей вместе с БФУ им. Канта и Атлантическим отделением института океанологии РАН намерен создать на базе парка центр комплексной подготовки специалистов по морской археологии.

По информации Музея Мирового океана, официальное открытие подводного парка намечено на конец сентября.

Синявинское озеро в поселке Янтарный — это еще немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 28 метров.