"На наш взгляд, право введения курортного сбора – мера, которая требует очень аккуратного использования и желательно не в тех регионах, где есть большой объем частного гостиничного сектора, иначе это превращается в квази-налог на легальную гостиничную деятельность. Курортный сбор взимается с гостей официальных гостиниц, но при этом с туристов, которые размещаются в альтернативных средствах размещения, его по сути не берут. Стоит также подумать об освобождении от сбора отдельных категорий отдыхающих, например, многодетных семей, военнослужащих", — отметил эксперт.

По его мнению, не стоит рассчитывать, что этой мерой можно будет решить системные проблемы, связанные с необходимостью развития транспортной, социальной и другой инфраструктуры, которая испытывает острую перегрузку вслед за растущим туристическим потоком.

"В реальности собираемых средств будет хватать на локальное благоустройство и озеленение", — полагает Уманский.

Он напомнил, что растущий поток туристов во многих регионах вызывает избыточную нагрузку на инфраструктуру, например медицинскую, которая проектировалась и рассчитывалась исходя из числа проживающих в этих регионах местных жителей.

"Курортный сбор тут малоэффективен, так как для развития инфраструктуры нужны другие объемы финансирования, возможно, из регионального или федерального бюджетов", — сказал президент РСТ.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря нынешнего года обеспечить внесение в законодательство изменений, дающих право всем российским регионам вводить курортный сбор.

Сейчас эксперимент по взиманию курортного сбора действует на Кубани, в Алтайском и Ставропольском краях и Крыму с 2018 года. В декабре 2022 года он был распространен на Санкт-Петербург и ФТ "Сириус". В Санкт-Петербурге сбор планируется взимать с 1 апреля следующего года.

Власти некоторых регионов, в частности Калининградской области, уже заявили о планах ведения курортного сбора с 2024 года.