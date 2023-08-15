Накануне вечером в Алтайский поисково-спасательный отряд МЧС России от участников зарегистрированной туристической группы поступило сообщение, что между перевалом Кара-Тюрек и Кедровой стоянкой при прохождении туристического маршрута москвичка 2009 года рождения повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация.

Туристическая группа из 10 человек, восемь из которых дети, совершала восхождение на перевал Немыцкого.

Так как местность горная и труднодоступная, эвакуацию возможно было провести только с помощью авиации. Для этих целей из Горно-Алтайска на помощь пострадавшей был направлен частный вертолет.

Во вторник борт прибыл к месту происшествия, туристку транспортировали в вертолет. Днем он приземлился в селе Тюнгур, пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы. Угрозы жизни подростка нет.