В частности, компания сообщила об отмене рейса WZ3025 Жуковский — Шарм-эль-Шейх: пассажирам предложен альтернативный рейс WZ3027 с вылетом 16 августа в 03:40 мск.

"Всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании", — сообщил перевозчик.

Ранее во вторник Red Wings опубликовала обращение гендиректора компании Евгения Солодилина, в котором он извинился перед пассажирами задержанных рейсов, а также сообщил об изменении расписания. На своих резервных самолетах Red Wings пообещала выполнить следующие рейсы: WZ3071 Екатеринбург-Анталья (15 августа в 08:05 UTC), WZ3062 Анталья-Екатеринбург (15 августа в 14:15 UTC), WZ3061 Екатеринбург-Анталья (15 августа в 20:00 UTC), WZ 3004 Анталья-Жуковский (16 августа в 02:05 UTC).

Еще семь рейсов Red Wings запланировала выполнить на самолетах, привлеченных на коммерческой основе у авиакомпании "Икар": WZ3028 Шарм-эль-Шейх — Казань (15 августа в 12:45 UTC), WZ3027 Казань — Шарм-эль-Шейх (15 августа в 23:00 UTC), WZ3026 Шарм-эль-Шейх — Жуковский (16 августа в 07:10 UTC), WZ3089 Жуковский-Анталья (16 августа в 15:05 UTC), WZ3058 Анталья-Казань (16 августа в 21:40 UTC), WZ3057 Казань-Анталья (17 августа в 04:05 UTC), WZ3090 Анталья-"Шереметьево" (17 августа в 09:35 UTC).

В то же время о задержках рейсов Red Wings во вторник сообщила Приволжская транспортная прокуратура. По ее данным, по технической причине рейс WZ4671 из Уфы в Алма-Ату перенесен с 9:10 до 17:45 по местному времени. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта, его должен выполнить самолет Superjet 100. По данным табло аэропорта Алма-Аты, обратный рейс в Уфу, запланированный на 14:05 по местному времени, перенесен на 22:00 (19:00 мск, 21:00 по уфимскому времени). Таким образом, время задержки составит почти 8 часов.

Ранее сообщалось о задержке двух рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно: первый должен был отправиться 12 августа, второй — 13 августа. Однако из-за одновременного выхода из строя двух из трех имеющихся в парке компании самолетов Boeing 777 рейсы были задержаны более чем на сутки. Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, сформирован из 20 региональных Superjet 100.