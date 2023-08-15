"В Калуге пройдет огромное разнообразие фестивалей. Это фестиваль уличной еды, окрошки, "космической" еды, фестиваль любителей скейтбординга, пляжного волейбола, воркаут-искусства, фестиваль "Театральный причал", фестиваль энергосбережения, экстремальных видов спорта, фестиваль искусств юных дарований Калуги и первый городской семейный фестиваль", — написал Денисов.

Также в рамках празднования Дня города в областном центре запланированы: выставка автомобилей, фитнесс-гонка, массовая зарядка, традиционный велопробег и калужский "космический" марафон.

Ранее сообщалось, что в Калуге из соображений безопасности в рамках празднования Дня города решили не проводить карнавал, большой концерт и салют. Вместо этого в центре и микрорайонах решено провести другие мероприятия — меньшего масштаба.