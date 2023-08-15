"По предварительным данным, 15 августа произошла задержка рейса N WZ-4671 сообщением Уфа — Алма-Ата (авиакомпания Red Wings) в связи с технической причиной. Вылет перенесен с 9:10 до 17:45 (время местное)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на рейс зарегистрированы 97 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних. Им предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Уфимская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с длительной задержкой вылета, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Рейс, согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, должен выполняться на самолете Superjet 100.

По данным онлайн-табло аэропорта Алма-Аты, обратный рейс из крупнейшего города Казахстана также задерживается. Вылет самолета в Уфу, запланированный на 14:05 по местному времени, перенесен на 22:00 (19:00 мск, 21:00 по уфимскому времени). Таким образом, время задержки составит почти 8 часов.

Ранее сообщалось о задержке двух рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно. Рейс из Антальи должен был отправиться 12 августа, а из Екатеринбурга — 13 августа. Однако из-за одновременного выхода из строя двух воздушных судов Boeing-777 рейсы были задержаны более чем на сутки.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".