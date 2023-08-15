"В этом году акцент был сделан на благоустройство самых популярных направлений заповедника. На стоянках были обустроены настилы, места отдыха, стало возможно забронировать не только место в альпийской хижине, но и палатку. На маршрутах появились новые информационные аншлаги, обновлена маркировка троп, на Лагонакском нагорье обустроены две новые смотровые площадки", — подчеркнул Сергей Шевелев.

По его словам, в 2023 году доступно шесть рекреационных объектов и девять летних многодневных туристических маршрутов.

"Новых объектов эколого-туристических не появляется уже давно. Это принципиальная позиция заповедника — здесь достаточно маршрутов, чтобы увидеть разные пейзажи, выбрать тропу по своей нагрузке и уровню сложности, побывать на разных высотах и увидеть разных животных и растительность. Но наша задача — обустраивать, делать комфортнее уже существующие маршруты", — сказал собеседник.

По его словам, что касается экскурсионных и рекреационных объектов, то в этом году заповедник занимался дополнением уже существующих троп и экспозиций. По статистике, наибольшей популярностью в заповеднике пользуется маршрут №30 (Через горы к морю) и маршрут №8а (на Бзерпинский карниз). Из экскурсионных объектов самая высокая посещаемость у парка "Южные культуры" и в этом году возрос интерес к кордону Гузерипль в Республике Адыгея. Также пользуются спросом непродолжительные походы по Тисо-самшитовой роще.

"Рост числа туристов Кавказского заповедника в сравнительном анализе лучше смотреть даже не в процентах, а в цифрах. По данным с 1 января по 31 июля 2023 года объекты и маршруты Кавказского заповедника посетили 355 тыс. человек. Для сравнения, в этот же период прошлого года природную территорию увидели 311 тыс. гостей", — сообщил директор заповедника.

При этом Сергей Шевелев отметил, что "большой спрос на туристические маршруты имеет последствия, главным образом, для природы, и задача сотрудников минимизировать эти последствия".

"По-научному это называется "рекреационная нагрузка". Чем она выше, тем тяжелее природным комплексам восстанавливаться. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила нахождения на маршрутах, не отклоняться от тропы, выносить свой мусор, останавливаться только на оборудованных стоянках. Также рекреационную нагрузку снижает инфраструктура. Это настилы и дорожки на стоянках — чем меньше человек проходит по тропам, тем меньше вытаптывает почвенный покров. а настил защищает от вытаптывания, кроме того, "дисциплинирует" туриста, ведь идти по настилу куда удобнее, чем по неровной и узкой тропе. Но там, где нет настилов, мы рекомендуем не прокладывать себе новые тропы. Поэтому главные мероприятия, необходимые для сохранения природы — охранные и эколого-просветительские. Что касается инфраструктурных объектов, то все, что когда-то построено и будет построено на кордонах, это некапитальные строения", — пояснил он.

Оформить пропуск в заповедник можно дистанционно.

"Отдельно можно отметить стремительную динамику оформления пропусков онлайн на сайте Кавказского заповедника. Несколько лет назад мы начали тестирование этой программы, сейчас можно сказать, что онлайн-оформление пропусков работает полноценно. В этом году каждый третий билет/пропуск на многодневный маршрут оформляется без личного посещения кассы заповедника", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, стоимость посещения любого объекта Кавказского заповедника составляет 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей от 7 до 14 лет. Дети до 7 лет посещают заповедник бесплатно.

"Эта стоимость не меняется уже несколько лет и в этом году вопрос повышения стоимости не рассматривался", — добавил Шевелев.