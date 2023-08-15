"За прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направлено 354 машины. Это 316 грузовиков и 38 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария" и "Керченский-2" переправили через пролив 1758 пассажиров", — говорится в сообщении.

"По направлению к Керченской переправе 15 августа на накопительных парковках в пос. Ильич находится 144 транспортных средства: 135 грузовых и 9 автобусов с 273 пассажирами", — отмечает оперштаб.

На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв. При необходимости они готовы к развертыванию.

Всего через паромную переправу в порт Керчь после возобновления работы 17 июля перевезли около 69,2 тыс. пассажиров, почти 16 тыс. автомобилей и 1,8 тыс. пассажирских автобусов, добавили в оперштабе.