"Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", — сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что по окончании курортного сезона будут проанализированы его результаты, по итогам которых возможна проработка дополнительных мер поддержки турбизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право регионов вводить курортный сбор.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).

При этом Крым на уровне регионального законодательства ввел мораторий на введение курортного сбора. Отказ от него власти объяснили большим числом обращений от турбизнеса, обеспокоенным, в том числе, вероятным перераспределением турпотока в пользу "теневого сектора".