"Предварительно установлено, что в лагере находилось 162 ребенка, 3-4 августа некоторые из них обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие и были госпитализированы с признаками вирусной инфекции. В настоящее время всем детям оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние детей удовлетворительное, они выписаны из медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

Следователи проанализируют работу персонала по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в детском лагере.

По данным регионального СУ СКР, сотрудниками Роспотребнадзора были также изъяты все необходимые пробы.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, прокурор Анжеро-Судженска внес начальнику управления образования городской администрации представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

По данным ведомства, деятельность детского лагеря была прекращена. Денежные средства за прерванный отдых несовершеннолетних их законные представители смогут вернуть по заявлениям.