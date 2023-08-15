"Осмотрела вместе с директором Бахрушинского театрального музея Кристиной Трубиновой ход работ на территории усадьбы, где создается уникальный музейно-театральный квартал "Бахрушинский". Все работы по фасаду и благоустройству завершатся в сентябре этого года, по созданию экспозиций — до конца этого года", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что аналогов такого объекта не существует ни в России, ни в мире, в нем будет 12 филиалов музея, которые займут площадь свыше 15 тыс. квадратных метров.

Также министр сообщила, что Музейно-театральный квартал на Павелецкой и часть филиалов планируют открыть в начале 2024 года, в Туле — до конца 2024 года, а музей в Зарайске и Дом-музей М. Ермоловой — к 2025 году.

По завершении всех работ по созданию музейно-театрального квартала БТМ откроет 15 новых экспозиций.

"Уверена, Бахрушинский музей станет местом притяжения жителей не только нашей страны, но и всего мирового сообщества. Здесь можно будет лично пообщаться с выдающимися деятелями культуры, посмотреть и вдохновиться потрясающими выставками об истории театра, совсем скоро откроется детский центр и масса активностей для школьников и студентов", — добавила министр.