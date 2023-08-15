"Открытие спортивных объектов играет огромную роль, падел — это достаточно новый вид спорта. Немногие еще о нем слышали, поэтому это будет уникальная возможность для местных жителей и для гостей курорта попробовать свои силы именно в паделе", — сказала журналистам Веснина на открытии спортплощадки в Адлерском районе Сочи во вторник.

Она отметила, что падел-теннис — это очень энергичный вид спорта.

"Падел — подвижный, при этом достаточно легко в него играть. Получается практически сразу. И конечно — это здоровье прежде всего, движение — это жизнь. Мне кажется в нем содержится много компонентов, которые похоже и на теннис, и на сквош. Поэтому люди, которые умеют играть или в теннис, или в сквош, могут найти для себя что-то новое и интересное", — подчеркнула олимпийская чемпионка.

В рамках открытия новой спортплощадки сочинская теннисистка дала мастер-класс по падел-теннису для детей — воспитанников детских спортивных школ Сочи.

В свою очередь, в пресс-службе "Сочи Парк Отеля" сообщили, что новые корты изготовлены из металлоконструкций, закаленного стекла и покрытия, которые соответствуют европейским стандартам.

"В "Сочи Парк Отеле" построено два корта размером 10 на 20 м каждый с освещением по периметру, надежным стеклянным и металлическим сетчатым ограждением. Синтетическое покрытие имитирует искусственную траву, для лучшего сцепления поверхность посыпана мелким песком", — добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что "пользование кортами доступно как гостям, так и спортсменам и поклонникам здорового образа жизни, не проживающим в отеле".

Падел-теннис появился в Мексике в 1969 году. Игра проводится на специальном закрытом корте, вместо больших теннисных ракеток используются меньшие и более компактные падел-ракетки, которые изготовлены из твердого материала — обычно углеродного волокна или других синтетических материалов. В падел-теннис можно играть как в паре, так и в одиночку. Цель игры — отбивать мяч и отправлять его обратно на половину противника, стараясь заработать очки. Игра продолжается, пока одна из команд не наберет определенное количество очков или не совершит ошибку.