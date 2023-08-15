В своем заявлении, размещенном в телеграм-канале авиакомпании он заявил, что задержки рейсов Red Wings из Екатеринбурга и Антальи 12-14 августа были связаны с технической неисправностью двух воздушных судов.

15 августа авиакомпания планирует перевезти на своих резервных судах пассажиров рейсов между Екатеринбургом и Антальей, а также аэропортом "Жуковский" и Антальей.

По словам Солодилина, авиакомпания договорилась о перевозки части своих пассажиров с авиакомпанией "Икар". Так, на воздушных судах этого перевозчика 15 августа будут выполнены рейсы Red Wings между Шарм-эль-Шейхом и Казанью, Шарм-эль-Шейхом и Жуковским.

16 августа "Икар" перевезет пассажиров из Шарм-эль-Шейха в "Жуковский" и из "Жуковского" в Анталью, а также из Антальи в Казань. 17 августа перевозчик выполнит рейсы Казань – Анталья и Анталья – Москва ("Шереметьево").

"Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей̆, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах, не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением. Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки и приносим искренние извинения всем пассажирам", — говорится в заявлении гендиректора.

По его словам, авиакомпания предоставит пострадавшим пассажирам сертификат сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга.