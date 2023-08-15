"В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и Соболевском районах 18-19 августа ожидается сильный дождь, местами в прибрежных районах — очень сильный", — говорится в сообщении.

Скорость ветра в прибрежных районах может достигать 15-20 м/с, на побережьях местами — штормовых 25-30 м/с.

"С 18 по 21 августа на большинстве рек Камчатского края возможно быстрое формирование дождевых паводков. Наибольший рост уровней воды ожидается на реках Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов", — отмечают в МЧС.

Также не исключено развитие неблагоприятной гидрологической обстановки на малых реках и водотоках, расположенных в границах Петропавловска-Камчатского.

Спасатели рекомендуют жителям перечисленных районов временно не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными, если поездку нельзя отложить. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.