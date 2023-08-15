"Туроператоры отмечают снижение бронирований в среднем на 10%. Часть тех, кто давно планировал отдых, пересматривают условия – укорачивают тур, выбирают авиабилеты и номера подешевле, но все равно летят. Часть не меняют ничего", — отмечают в ассоциации.

Как считает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, поскольку курс растет планомерно с мая, туристы адаптировались и "появилась определенная толерантность, но значительно снизилась глубина продаж".

"Реальные оплаты операторам за дальние заезды не поступают. Туристы ждут и не принимают решение до наступления штрафных санкций. Те, у кого были планы поехать отдохнуть, больше бронируют бюджетный сегмент, который теперь стоит столько, сколько прежде средний", – объяснил эксперт.

"Критической станет отметка в 120-150 рублей за доллар/евро. В этом случае объемы продаж туроператоров действительно начнут страдать", — добавил Мурадян.

В понедельник евро поднялся выше 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года, доллар торговался выше 101 рублей впервые с этой же этой даты.