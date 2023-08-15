"Накануне в краевое агентство по туризму поступили первые списки приморцев, которые отправятся в Китай в составе туристических групп без визы. Во вторник в Хуньчунь (КНР) через автомобильный пункт пропуска Краскино пройдут девять групп туристов, это 162 человека", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минэкономразвития России объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашение было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.