"Макеты декоративных скульптурных композиций представил глава города Борис Елкин. Высота девяти скульптурных композиций составит 20 см, ширина — 35 см. Размер десятой будет больше: высота — 80 см, ширина — 30х30 см", — отмечается в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Техника изготовления скульптур — бронзовое литье с ручной доработкой.

"Барсики" будут установлены у Дома Беклешова, в сквере у главпочтамта на Октябрьской площади, на смотровой площадке на набережной реки Великой, у библиотеки имени Вениамина Каверина, около Дома Ксендза и бывшего польского костёла, во дворе рядом с церковью Сергия с Залужья, у Свинузской и Михайловской башен, на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского и в Театральном сквере у школы № 15.

Общая стоимость установки декоративных скульптур — 990 тысяч рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет.

Кроме того, Елкин представил губернатору макеты будущих фотозон. Их уже закупили, поставка ожидается в сентябре, уточнил глава Пскова.

Обновление исторической части города идет по региональному проекту "Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)" по мероприятию "Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города".

Работы ведутся, в том числе, при поддержке правительства РФ. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.