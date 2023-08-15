"Сегодня в министерстве туризма Хабаровского края заверили списки туристов, которые отправятся в Китай по безвизу (в рамках межправительственного соглашения). Первая ласточка, а вернее — автобус с хабаровскими путешественниками, поедет в г. Бадайхэ через пункт пропуска "Амурзет" (Еврейская автономная область — ИФ)", — написала министр в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ получило от китайской стороны подтверждение о готовности начать принимать группы россиян в рамках соглашения о безвизовых групповых обменах.

Действие соглашения о бевизовых групповых поездках между РФ и Китаем, приостановленное из-за пандемии, возобновилось 1 августа. Организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.