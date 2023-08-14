"В связи с задержками ряда рейсов авиакомпании Red Wings сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всестороннее содействие авиапассажирам, чьи права не будут урегулированы в полном объеме по соглашению с авиаперевозчиком в досудебном порядке", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

Там также уточнили, что пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Кроме того, законом зафиксировано право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что туристы имеют право на возврат денежных средств за неоказанную услугу, возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором. "В этой связи при нарушении сроков оказания услуги потребители имеют право потребовать возмещения причиненных им убытков в полном объеме (обоснованные расходы на питание, трансфер, проживание, связь и т.п). Сотрудники Роспотребнадзора готовы оказать всю необходимую консультационную помощь пострадавшим туристам", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 13 августа в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" произошла задержка рейса Red Wings WZ 3061 по маршруту Екатеринбург — Анталья, он должен был отправиться в 7:20 по местному времени. Рейс ожидают 410 пассажиров. Также был задержан вылет рейса WZ 3062 Red Wings из Антальи в Екатеринбург, который должен был отправиться 12 августа.

Ранее в понедельник в пресс-службе авиакомпании сообщили, что Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "Икар" для вывоза пассажиров задержанных рейсов после выхода из строя двух воздушных судов.