"Количество туристских поездок российских граждан в Таджикистан и таджикистанских граждан в Россию по итогам прошлого года более чем в полтора раза превысило показатели доковидного 2019 года. Причем количество туристских поездок из Таджикистана в Россию возросло почти в два раза, а количество поездок наших туристов в Таджикистан возросло более чем в три раза", – цитирует его пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В ходе встречи Вольвач подчеркнул, что для дальнейшего наращивания турпотоков необходимо наладить работу с ассоциациями туроператоров России по продвижению турпродуктов Таджикистана, ознакомиться с перечнем надежных фирм и основных рекреационных зон, рекомендуемых к посещению.

Как напомнили в ведомстве, в марте 2023 года Россия и Таджикистан подписали "дорожную карту" по развитию туризма. Затем главы правительств договорились к 2024 году увеличить российский турпоток в Таджикистан до 500 тыс. человек в год.

"Для выполнения поставленной задачи страны работают над повышением ритмичности перевозок и увеличением числа доступных аэропортов для организации вылетов", — отметили в Минэкономразвития.

Встреча состоялась в рамках деловой программы международного инвестиционного форума "Памиринвест-2023", который 11-12 августа прошел в городе Хороге.