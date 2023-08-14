"Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выделена ротавирусная инфекция", — говорится в сообщении.

По данным управления, была приостановлена работа одного корпуса, где был занос инфекции.

"Очаг локализован. В настоящее время лагерь продолжает работу в обычном режиме", — подчеркивается в пресс-релизе.

Между тем, прокуратура Нижегородской области сообщает об организации проверки по факту ухудшения самочувствия детей в лагере "Костер", в ходе которой "будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних ".

О проведении доследственной проверки по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей) сообщает и региональное СУ СКР.

"По предварительным данным, несколько детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", — уточняет ведомство.

В настоящее время следователи опрашивают работников оздоровительного лагеря, назначают экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.