"В Подмосковье зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающийся осенней миграцией змей. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья", — приводит слова председателя комитета лесного хозяйства региона Олега Баженова пресс-служба ведомства.

Он отметил, что гадюки, как и все змеи, очень чувствительны к вибрациям. Поэтому, собирая грибы или гуляя в лесу, где есть змеи, следует создавать шум. Также стоит не забывать надевать плотную и высокую обувь.

"Обезопасить свои дачные участки от путей миграций змей можно очень просто — достаточно скосить бурьян и регулярно срезать подрастающую траву", — добавили в ведомстве.