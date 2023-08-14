"Из-за жары в лесах "Бузулукского бора" установлен V класс пожарной опасности. В связи с этим с 15 до 28 августа включительно на территории всех участковых лесничеств национального парка действует запрет на пребывание граждан в лесах", — говорится в официальном телеграм-канале нацпарка в понедельник.

Исключение делается только для посетителей специально оборудованных мест отдыха (без разведения огня), а также участников экотроп и маршрутов в сопровождении представителя национального парка.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 июля по области повсеместно ожидается жара плюс 31- плюс 34 градуса.

Бузулукский бор — национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Его площадь — 1067,88 кв. км.