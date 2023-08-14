Согласно информации онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, вылет борта планируется в 19:50 по местному времени.

Ранее отмечалось, что этим же бортом смогут вылететь пассажиры рейса из Антальи в Екатеринбург. Вылета рейсов в обоих направлениях ожидали по 410 человек. По информации Уральской транспортной прокуратуры, 23 пассажира рейса в Анталью отказались от услуги воздушной перевозки.

Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании "Икар". По техническим причинам у Red Wings одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. "Техническим персоналом был произведен анализ и выявлены неисправности на воздушных судах. Для исправления ситуации из Москвы в Анталию доставлены запасные компоненты, после установки которых неисправности не были устранены", — уточнили "Интерфаксу" в авиакомпании.

Как сообщалось, в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" 13 августа произошла задержка рейса Red Wings WZ 3061 по маршруту Екатеринбург — Анталья, он должен был отправиться в 7:20 по местному времени. Также был задержан вылет рейса WZ 3062 Red Wings из Антальи в Екатеринбург, который должен был отправиться 12 августа.