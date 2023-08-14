"Фестиваль пройдет в селении Кубачи — одном из центров народных художественных промыслов России", — говорится в сообщении.

В нем примут участие более 80 мастеров и представителей предприятий народных художественных промыслов и ремесел, в том числе из Дагестана, Северной Осетии, Калмыкии, Башкортостана, Чувашии, Татарстана, а также Калининградской, Московской, Тверской, Астраханской, Нижегородской, Тверской, Воронежской, Самарской, Омской областей.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 24 августа на площадке около здания Кубачинского художественного комбината, где в 40 шатрах будут выставлены изделия мастеров со всей России.

В течение трех дней будут организованы мастер-классы, на которых мастера откроют секреты балхарской керамики, кузнечного дела, художественной лепки, плетения кольчуг, гравировки по серебру, кубачинской и кайтагской вышивки.

Гостей и участников фестиваля познакомят с историей художественных промыслов народов России, национальными традициями.