"Это туристический сезон по всем показателям является очень жарким. По итогам полугодия мы имеет рост на 15% по сравнению с прошлым годом, хотя ожидали порядка 10%. И это без учета июля и августа, которые являются самыми популярными и значимыми для статистики. Поэтому думаю, в этом году у нас будет турпоток в пределах 2,1 млн человек. Напомню, что туристами мы называем только тех людей, которые переночевали в регион хотя бы одну ночь", — сказал Ермак в прямом эфире областного Центра управления регионом.

Он отметил, что хорошие показатели и у финансовой отчетности турбизнеса.

Так, по итогам шести месяцев рост составил 21% и достиг почти 1 млрд рублей. При этом финансовые успехи показывают все представители отрасти — гостиницы и отели, общепит, железная дорога и аэропорт, туристические агентства.

"Это также подтверждает тот факт, что сезон складывается для региона удачно не только по сравнению с прошлым годом, но и 2021 годом, когда область показывала пиковые данные в туризме. И в этом связи отрадно, что наша инфраструктура гостеприимства выдержала этот наплыв отдыхающих", — добавил министр.

Он также констатировал, что в этом году большую нагрузку по приему гостей взяли на себя различные новые глэмпинги и кемпинги, на поддержку которых власти выделили финансовую поддержку.

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году поддержан 51 проект по развитию инфраструктуры гостеприимства и отдыха. Региона направил на эти цели 204,2 млн рублей, выделенных федеральным бюджетом.

Ранее власти области рассчитывали на туристический поток по итогам 2023 года в пределах 1,950 млн — 1,960 млн человек.