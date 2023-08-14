По ее данным, также обнаружены фрагменты пяти человеческих тел, идет процесс их идентификации.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил в понедельник журналистам, что поисковые работы будут продолжаться пока все пропавшие граждане не будут обнаружены.

"Мы продолжаем поиск еще восьми человек. Работы на месте стихийного бедствия идут круглосуточно", — сказал министр.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства 7 августа был объявлен траур по всей Грузии по погибшим в Шови.