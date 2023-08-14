Согласно документу, признаны утратившими силу пункты о том, что гражданам РФ необходимо было заполнить анкету "прибывающего на территорию РФ до прибытия на территорию РФ в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ".

Также отменяется аналогичное требование для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того, теперь предлагается проводить выборочное тестирование на коронавирус только среди граждан, прибывших из стран, где отмечается ухудшение эпидситуации по COVID-19.