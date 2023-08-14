"В Торопецком округе Тверской области создаётся культурно-туристический кластер "Озеро Наговье". В настоящее время на его территории при поддержке региона создается туристическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 млн рублей инвестиций и создать не менее 40 новых рабочих мест.

В пресс-службе напомнили, что соглашение о реализации проекта в рамках ПМЭФ в июне этого года подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева.

Отмечается, что инвестор уже принял участие в региональных конкурсных отборах и получил поддержку на реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры на территории кластера.

Так, при софинансировании из областного бюджета благоустроена спортивная зона с уличными тренажёрами, обустроен пляж с путями подхода и спасательным постом. В стадии завершения — организация туристического маршрута по местам наследия генерала А.Н. Куропаткина.

Компания "Парма" начала реализовывать проект по созданию туристического комплекса еще в прошлом году. Отель состоит из основного корпуса "Терем", флигеля "Четыре сезона", двух "Парящих домов", ресторана, банного комплекса, крытого спортивного зала, зоопарка, озер, подсобного хозяйства.

Культурно-исторический контекст кластера представляет часть построек социальной инфраструктуры конца XIX — начала ХХ века и дворянская усадьба генерала Куропаткина.

В рамках реализации проекта планируется также провести очистку прилегающего к усадьбе парка с установкой освещения и организацией прогулочной зоны.

В дальнейшем в усадьбе планируется открыть музей провинциального быта с помещениями для проведения культурных мероприятий.

Планируется, что в 2024 году культурно-туристический кластер сможет размещать ежедневно до 160 человек.

Реализация инвестиционного проекта станет важным вкладом в развитие туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания, отмечается в сообщении.