"Автор музыкального произведения — молодой петербургский композитор Александр Волкотруб. В своём творчестве он не впервые обращается к темам из российской истории и культуры, к образам её самых известных лиц. Так, например, перу Александра Волкотруба принадлежит музыкально-историческая сюита "Триста лет Российской империи", которой в 2021 году в атриуме Петропавловской крепости открывали конференцию "К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе", — отмечается в сообщении.

Также недавно на фестивале "Дом Довлатова в Пушкинских Горах" любители музыки могли услышать новый квартет (скрипка, саксофон, фортепиано и гитара) Александра Волкотруба — поэму "Пушкин в гостях у Довлатова".

В "портфеле" молодого автора есть сочинения, посвящённые Иосифу Бродскому, Петру I, Александру Невскому, а его "Элегия памяти" была впервые исполнена в Москве, со сцены Большого театра на церемонии вручения премии "Ясная Поляна" в память о писателе и литературоведе, псковиче Валентине Курбатове.

Создание и исполнение сюиты "Лев Толстой" в преддверии юбилея русского классика поддержал Президентский фонд культурных инициатив. После "обкатки" в "Михайловском", уже в середине сентября, исполнить пьесу планируется в "Ясной Поляне".

В составе секстета, который выйдет к слушателям в "Михайловском": Александр Саценко (аккордеон), Варвара Шатальникова (флейта), Оксана Филихина (скрипка), Михаил Гурбо (фортепиано), Алексей Кофанов (гитара) и сам автор, Александр Волкотруб.

В музее-заповеднике "Михайловское" первыми слушателями сюиты Волкотруба станут участники традиционных августовских научных чтений.