"Мы сейчас закончили этап обследования. Дальше мы ждем результатов: отчета по проведенной работе и результатов анализов, которые проводились. Когда будет готов весь материал, будет назначен реставрационный совет. Все результаты станут темой обсуждения совета. И уже на совете будет выработана программа по дальнейшим мероприятиям", — сказала Проханова в понедельник.

Она уточнила, что пока сложно говорить о сроках, которые потребуются на проведение анализа полученных данных и подготовку отчета, который готовят специалисты из Третьяковской галереи. "Мы надеемся, что это будет в каком-то обозримом будущем", — добавила она.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после — в Троице-Сергиеву лавру. До передачи в Троице-Сергиеву лавру, икона будет на реставрации в Центре им. Грабаря.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону успешно перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже уточнили на сайте РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

19 июля икону "Троица" доставили из храма Христа Спасителя в Реставрационный центр. В центре икона находится в специально оборудованном помещении, где соблюдается необходимый для нее температурно-влажностный режим.

Решения о необходимых консервационно-реставрационных мероприятиях в отношении иконы будут приняты на заседании расширенного реставрационного совета.