"Сегодня вопрос о курортном сборе обсуждал с губернатором Антоном Алихановым. Президент поручил разработать нормативную базу, по которой регионам будет передано право вводить курортный сбор. Ждем решение федерального центра. Но как только такая возможность появится, мы планируем ввести такой сбор", — сказал Ермак в прямом эфире областного Центра управления регионом.

"Базовые цифры сбора — это 100 рублей с человека, начиная со второго дня. При этом предусмотрена большая категория льготников, которые будут освобождены от него. Это, к примеру, дети, спортивные команды, представители культурных проектов", — добавил министр.

Вопрос о введения курортного сбора обсуждался в Калининградской области в конце 2021 года. Тогда предполагалось, что он начнет действовать с января 2022 года. В последствие тема была продолжена, и назывался новый срок — январь 2023 года. Но регион тогда не вошел в число тех, где он был одобрен федеральными властями.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию туризма в Дербенте 29 июня дал ряд поручений правительству, среди них — обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право регионов вводить курортный сбор.

Внести такие изменения в законодательство нужно "с учетом опыта реализации" в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус" "эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).