"Планируем построить в республике Национальный парк. У нас очень мало мест для семейного отдыха и проведения досуга — с детскими аттракционами и другими развлекательными местами", — пишет Калиматов в своем телеграм-канале. Глава республики заявил, что местом для строительства парка станет район 18-этажек-близнецов на въезде в Магас.

По его мнению, для парковых зон с зелеными насаждениями участок в Насыр-Кортском округе самый подходящий. Объект планируется возвести за счет внебюджетных источников. Проект парка в 3D-измерении уже готов. Там будут созданы все условия для полезного и интересного времяпровождения, будут проходить крупные региональные мероприятия. Кроме того, предполагается построить пруд, футбольное поле, спортплощадки, беговые дорожки, аттракционы, колесо обозрения и многое другое. Территория будет густо засажена парковыми культурами, между которыми будут установлены скульптуры и иные малые архитектурные формы, декоративные светильники и другие виды освещения.

Как пояснили "Интерфаксу " в пресс-службе главы и правительства региона, в Ингушетии имеются только небольшие парковые зоны. Самый крупный из них площадью в 26,5 га находится в Малгобеке. Парк культуры и отдыха им.Серго Орджоникидзе был заложен в 1954 году.

Строительство уникального для региона объекта начнут в следующем году.