"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Кавказ.РФ" и органами исполнительной власти Дагестан предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны поэтапную реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера", — говорится в сообщении.

При этом, особое внимание необходимо обратить на создание в первую очередь объектов инфраструктуры, а также на обеспечение строительства всероссийского детского центра "Дагестан".

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как отмечает Минтуризма Дагестана, новый комплекс позволит развить морской и пляжный туризм и станет главной точкой притяжения туристов в регион.

В рамках проекта предполагается обустройство береговой полосы Каспийского моря протяженностью 6 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой туристической инфраструктуры.

Кроме того, планируется построить гостиницы от 3* до 5* и коттеджи общей емкостью до 12,5 тыс. мест размещения, а также аквапарк, тематические парки, центр водных видов спорта и яхтенную марину.