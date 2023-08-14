Как отмечается, для гостей и участников будет организована деловая программа, которая поднимет важные и актуальные вопросы, стоящие перед индустрией кино сегодня.

"Одним из событий станет питчинг авторов ведущих издательств "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер". Писатели смогут лично представить свои новые произведения крупнейшим онлайн-кинотеатрам и профессионалам киноиндустрии", — сообщает пресс-служба.

На питчинге будут представлены 10 новых книжных проектов. У каждого автора будет по 5 минут на презентацию, как в традиционном питчинге кинопроектов, затем представители онлайн-платформ смогут задать свои вопросы и побороться за права на экранизации.