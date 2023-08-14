"На сегодняшний день на территории фитопарка высажено 2500 кустов лаванды, которые послужат рассадой для создания лавандового поля ботанического сада. Каждый из 10 гектаров парка будет представлен разными видами растений", — говорится в сообщении.

Территорию фитопарка будут разделять пешеходные тропинки. Здесь также установят тематические декорации, оборудуют смотровые и видовые площадки.

Массовая высадка растений на территории парка запланирована в сентябре текущего года, а в мае 2024 года фитопарк примет первых гостей.

Отмечается, что полная реализация проекта займет два года и в финальном виде парк предстанет перед посетителями в 2025 году.