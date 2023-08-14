"Встреча конной дружины "Александровой дороги" совпала с празднованием 888-летия Волоколамска, самого древнего города Подмосковья. Посвященные этому событию мероприятия посетили более 8,5 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Участников конного похода 12 августа встретили в Волоколамске фестивалем. Его могли также посетить жители и гости города. Мероприятия прошли на центральной площади и на территории музейного комплекса "Волоколамский кремль". В рамках фестиваля были организованы ярмарка ремесленников и фермерской продукции, тематические мастер-классы, выступления творческих коллективов и национально-этнографических ансамблей Подмосковья.

В реконструкции похода, который проходит по территории восьми субъектов России, принимают участие более 20 дружинников. До 15 сентября они суммарно должны преодолеть более 2 тысяч километров.