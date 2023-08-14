"Установить запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах с 15 по 21 августа на территории всех лесничеств Самарской области в связи с высокой пожарной опасностью", — говорится в приказе об ограничении пребывания граждан в лесах регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", до 21 августа в регионе местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.

Синоптики прогнозируют, что до конца рабочей недели в отдельных районах периодически будут идти кратковременные дожди, но температурный фон по-прежнему останется повышенным.

Как сообщалось, с 15 мая по 1 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим.

Между тем, уже более двух суток пожарные борются с возгоранием в Жигулевском заповеднике, которое произошло днем в минувшую субботу в 20 и 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе населенного пункта Бахилова Поляна.

"Лесной пожар локализован на площади 9,4 га в 18:30 13 августа. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 243 человека, 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 186 человек, 29 единиц техники", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области в своем телеграм-канале.

Жигулевский заповедник расположен в Среднем Поволжье на территории национального парка "Самарская Лука". Площадь заповедника составляет 23,1 тыс. га.