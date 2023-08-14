Во время мощного ливня, прошедшего накануне в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, погибли девять человек, еще девять тел спасатели обнаружили под завалами после схода двух оползней в столице штата городе Шимла. Четыре человека погибли из-за проливных дождей и оползня в округе Хамирпур. Сообщения о погибших поступают и из других частей штата.

В Шимле под оползнями оказались два храма, в одном из них блокированы 15 человек. Идет спасательная операция. Во втором храме также могут находиться люди.

Оползни также блокировали более 750 дорог в штате и снесли большое количество домов.

Метеорологический департамент Индии предупреждает, что проливные дожди ожидаются в Химачал-Прадеше и во вторник, отметив, что погода в этой части Индии может нормализоваться лишь к концу недели.

Максимальный уровень опасности объявлен в соседнем штате Юттаракханд.