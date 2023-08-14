"13:00: со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1127 транспортных средств, время ожидания более 3 часов. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 700 транспортных средств, время ожидания более 2 часов", — говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Кубани стояло 850 автомобилей, со стороны Крыма — 450.

Последнее сообщение о закрытии движения на Крымском мосту поступило в понедельник в 9:02, перекрытие продлилось чуть больше часа, его причины не названы.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о высокой вероятности возникновения автомобильных пробок на Крымский мост со стороны полуострова в августе при отъезде туристов.