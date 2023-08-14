"…обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", — говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).