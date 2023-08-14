Курс евро составил 111,02 руб./EUR1 в 12:59 мск, что на 2,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 101,38 руб./$1, подорожав на 1,95 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,08 рубля — до 105,72 руб.

"Рубль продолжает слабеть, и на текущий момент нет веских оснований ожидать смены тренда. Девальвация рубля позволяет Минфину сократить дефицит госбюджета, что в текущих условиях выглядит важной задачей", — полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.