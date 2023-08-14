"Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталье из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings. Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах", — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации.

"Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний. Вылет борта из Екатеринбурга в Анталью планируется после 15:00 мск 14 августа", — отмечается в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве добавляют, что в числе пассажиров задержанных рейсов – туристы, приобретавшие туры туроператоров, а также индивидуальные путешественники.

Как сообщалось, два рейса Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно задерживается из-за неисправности бортов. Из Антальи российские туристы не могут улететь с вечера субботы. Изначально вылет рейса WZ 3062 был запланирован на 21:30 субботы, затем он был несколько раз перенесен в воскресенье.